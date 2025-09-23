Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a çağrı: "Böyle bir beklentim var"

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran 'a tebrik telefonu açan Özbek, önceki yönetime gönderme yaparak, "Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Galatasaray olarak amacımız hiçbir zaman sahalarda devam eden sportif rekabetin orada kalmasını hep arzu ettik. Futbolun, sporun paydaşlarının da adaletli yönetim olmazsa olmazıydı. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi. Beklentim; rakibimizin yeni yönetimi de bu duygularımıza benzer cevap vermesi. Türkiye bu gerginlikten kurtulsun." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"



"Frankfurt maçından sonra teknik ekibe takviye konuşuluyor. Yönetim olarak böyle bir ihtiyaç düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Özbek şu yanıtı verdi:



"Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Tüm camia böyle bir sonuç beklemiyordu. Üzüntüsü içindeyiz. Bu bir turnuva, 8 maç var. Hedeflerimiz var. İlk 8'in içinde, daha sonra 24'ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz. Sporun içinde bazı dönemler, bazı olaylar vardı ki beklenmedik şekilde tezahür eder. Frankfurt maçında da böyle olmuştur, çok iyi başlayan maç sonrasında bizi üzmüştür. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz. Bu başarı çizgisini yakaladığımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz."

Sarı kırmızılıların sponsorluk töreninde konuşan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ve arkadaşlarım göreve geldiğimizden beri en önem verdiğimiz konulardan biri Galatasaray'ın tesisleşmesini tamamlamak oldu. Galatasaray, dünyaca tanınan, Türkiye'nin en önemli spor kulübü. Bu hüviyetimize bağlı olarak Galatasaray markasını, başarı çizgisini daha yukarılara çekmek için tesisleşmeyi tamamlamak zorundaydık. Florya tesislerini yenileme üzere Kemerburgaz'a taşıdık. Büyük bir kısmını tamamladık. A takım yerleşkesi çok güzel oldu. Şimdi şu anda inşaat kısmı olan altyapı kısmını bitireceğiz.

Şu anda tesislerimizin, salon sporlarıyla ilgili özellikle, dağınıklık var. Her branş farklı koşullarda devam ediyor. Bunları bir merkeze toplamak genel giderleri çok aşağı çekecek. Aidiyeti de fazlasıyla yerleştirecektir. Bu proje, Galatasaray'ın yüzyılının projesi olacaktır."