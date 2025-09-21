Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonu

Fenerbahçe’de bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38’inci başkanı oldu.



Saran’ın seçimi kazanmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kendisini tebrik etti.



Başkan Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile yaptığı telefon görüşmesiyle tebriklerini iletti.