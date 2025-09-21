NTV.COM.TR

Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik telefonu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ı telefonla arayarak tebrik etti.

’de bugün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38’inci başkanı oldu.

Saran’ın seçimi kazanmasının ardından Galatasaray Başkanı , kendisini tebrik etti.

Başkan Özbek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Sadettin Saran ile yaptığı telefon görüşmesiyle tebriklerini iletti.

