Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri: Kimse heveslenmesin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Karagümrük beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.



"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"



Dursun Özbek açıklamasında; "Bugün itibarıyla 7 puan öndeyiz ve şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan Buruk'un kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ancak ilerisi için büyük ümit verdik. Galatasaray, şampiyonluğun en büyük adayı. Dikkat ederseniz biz ligdeki bütün takımları yendik. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olan takımların bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum, ancak sahadan galip çıkan takım Galatasaray olacak." dedi.





Galatasaray Başkanı sözlerinin devamında; "Federasyonun hakem konusunda biraz daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Dinlendirecekleri hakemleri iyi seçmeliler. Hakem performansı, giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem dışı bir şey kullanılmıyor. Hakemlerle ilgili yorum yaparken, lehimize ya da aleyhimize diye değerlendirmiyoruz. Hakemler herkes için adalet sergilemeliler." açıklamasında bulundu.



"FENERBAHÇE'NİN CEVAPLARI ENTERESAN OLUYOR"



Özbek sözlerinin devamında; "Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence pozisyon penaltıydı. Zaten derdimiz, VAR'a çağırılmasıydı. VAR'a çağrıldıktan sonra hakemler kararları, vicdanlarına göre alıyorlar. Rakiplerin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla, kendi hakkımızı savunuyoruz. Kimse heveslenmesin, biz şampiyon olacağız. Bu tip yol kazaları olabilir." dedi.



GOMİS SÖZLERİ



Okan Buruk'un açıklama yaptığı Gomis hakkında konuşan Özbek; "Bafetimbi Gomis'i Türkiye'ye ben getirdim. Dünkü davranış biçimi kabul edilebilir değildi. Galatasaray'ın bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmelidir. Kendisiyle konuştum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasıl takdir ederse, herkes saygı duyacak. Yönetim Kurulu'nda bunu konuşacağız. Buradaki davranış biçimini kabul etmiyorum." sözlerini sarfetti.