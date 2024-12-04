Dursun Özbek'ten TFF ve Fenerbahçe'ye tepki | İcardi ve Osimhen açıklaması

A Spor'a konuk olan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun." dedi.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı. Rakiplerimiz de yapıdan bahsederek, Sayın Büyükekşi'nin bizim lehimize olduğundan bahsederek kendisini yıprattı. Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net."



TARTIŞILAN SPONSORLUK ANLAŞMASI

"Biz formamıza aldığımız bir reklam için TFF'ye yazı göndermek zorundayız. Bir haber portalı reklamı almıştık. Sponsorluk çıktığı günden itibaren bir yankılanması oldu olayın. Bu sefer federasyon bize bu sponsorla çıkamazsınız diye bir mektup gönderdi. Bunu niye söylüyorum? Sayın Başkan çıktığı yayında "Biz zaten ilk mektupumuzda buna karşı olduğumuzu belirttik" dedi. Gönderdikleri ilk mektupta kararı bize bıraktıkları yazıyordu. Bundan karşı olduğu anlaşılır mı?



"Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor."



FİKSTÜR TARTIŞMASI

"Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var."



"Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Bunu herkes böyle bilsin. Biz TFF'den memnun değiliz. Federasyonun geçmişteki tavırları, sergilediği tutum bizim hoşumuza gitmiyor. Biz kimseden bir ayrıcalık istemiyoruz. Aynı seçilirken söz verdikleri gibi Türk futboluna adaleti getirmeleri lazım. Söz verdiğini yapmayan kişinin artık orada oturmasına gerek yok. Adalet arayışı dışında bir talebimiz yok. Sözlerini yerine getiremeyeceklerse, bu TFF'ye de ihtiyaç yok."



"YAPI VARSA AÇIKLAYIN"

"Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun. Yapı nedir ben bilmiyorum. Nasıl bir yapıdır ki; haftasonu oynadığımız maçlarda bu yapı kime çalışıyor? Bu yapının nasıl olduğunu, kim olduğunu söyleyen yok. Fenerbahçe maçından sonra Asbaşkanlarının konuşmasına baktığınız zaman; "Yapı var" diyor. Sonra 5-10 dakika Galatasaray konuşuyor. Arkadaş yapı varsa açıkla. Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı."



"TFF ivedilikle sorunları halletmezse o koltukta oturmalarına gerek yok. Bundan sonra aynı tarafta değiliz. Onun için şimdi Oğuzhan Çakır'ı gönder bakalım. Bak o zaman nasıl oluyor işler."

"Bugüne kadar ki duyumlarımız ve uygulamalar çerçevesinde bizim TFF'ye güvenimiz kalmamıştır. Galatasaray mücadele takımıdır. Bütün maçlarımıza aynı hakemi gönderin, aynı VAR'ı koyun. VAR'daki o hakem de sabıkalı. Bizim mücadelemiz bundan sonra buna göre olacak. İyi niyetin dışına çıkmış yaklaşımlara karşı, ona göre devam edeceğiz. Sahadaki muameleyi bildiyse, Galatasaray bunların hepsinin altından kalkar."

"Acun Ilıcalı benim muhatabım değil, olması da mümkün değil. Bahis konusuyla ilgili bize çığırtkanlık yaparken, RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi. Açıklamalarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Türkiye'deki en büyük takım Galatasaray. Satır aralarına girerseniz, hep bunun ezikliği var."



İCARDİ'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK MI?

"Sözleşmesini dondurmak lafları, Galatasaray'ı yıpratmak isteyenlerin söyledi laflar. Bunu gündeme getirenler o tip insanlar. Bu tarz Türkiye'ye gelmiş, herkes tarafından sevilen oyunculara çok az rastlarsınız. Icardi de onlardan birisi. Şampiyonluklara katkısı oldu ve çocukların sevgisi. Büyük, küçük herkes tavrından ve sahadaki performansından dolayı onu sever. Galatasaray öyle vefasız ki, sözleşmesini donduracak! Öyle bir şey yok!"

OSİMHEN AÇIKLAMASI

"Victor Osimhen, 100 yıllık Galatasaray gibi geldi ve uyum gösteriyor. Florya'daki tavırlarını görseniz. Burada bizim de payımız olduğunu düşünüyorum ve çok memnunum. Zaten bu atmosfere uyamayanlar, Galatasaray'da duramıyor. Bu sezon bizim futbolcumuz. Devre arası ayrılması için çok zor bir madde var. Bizim anlaşmamıza göre sezon sonuna kadar bizde oynayacak. Kimse eğip, bükmesin. Sezon sonunda kendi kararını verecek."

