Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Transfer çalışmaları hakkında konuşan Dursun Özbek, "Bu konuda çalışıyoruz. Çok kısa sürede taraftarlarımızı memnun edecek transferleri yapacağız. Gecikmiş bir şey yok. Geçen sezonki transferlerimize bakarsanız aynı döneme denk geliyor. Yönetim olarak görevimiz taraftarlarımızı memnun etmek. Seyir zevkini yükselten transferleri yapmak. Onun için çalışıyoruz. Yakında inşallah onları sevindirecek haberleri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"OLAYSIZ VE SAKATLIK OLMAYAN BİR SEZON DİLİYORUM"



Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakasına ilişkin de görüşlerini paylaşan Özbek, "Güzel ve seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Sezonu güzel bir maçla açarsak aynı şekilde devam eder. Olaysız ve sakatlık olmayan bir sezon diliyorum." dedi.



Yayın ihalesinin hayırlı olması dileğinde bulunan Dursun Özbek, "Kulüpler olarak federasyonun başarısına hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek her türlü olayda TFF'nin destekçisi olacak. Türk futbolunun marka değerini yukarıya çeken bir sezon olmasını diliyorum. Yeni federasyona başarılar diliyorum. Türk futboluna hizmet etmek için buradalar. İbrahim Hacıosmanoğlu ve arkadaşlarının da bu görevi en iyi şekilde yapacağından eminim." diye konuştu.

"GALATASARAY'A NASİP OLUR"



Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupasının değişmesiyle ilgili de Başkan Özbek, "Galatasaray olarak aynı kupayı almaktan yorulmuştuk. Şimdi bu sezon değişik kupa. İnşallah bu sezon Galatasaray'a nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.