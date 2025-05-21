Dursun Özbek'ten Yenikapı çağrısı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Mayıslar bizimdir sözü futbol için söylenmişti ama bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de ekledik. Futbolda 5. yıldızımızı takacağımızı söylemiştim. Bugün sadece bunu başarmak değil Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmüş bulunuyoruz.

Taraftarımızın desteğiyle bu başarılara ulaştık. Şampiyonluk kutlamamızı bir festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı'da yapma kararı aldık. Kalbi Galatasaray'la atan herkesi bekliyorum.



Bu zorlu dönemde bizim başarıya ulaşmamıza büyük bir katkı sağladınız. Bu başarıyı birlikte kutlama zamanı. Etkinlik programımızı yakında paylaşacağız. Yenikapı'da görüşmek üzere."