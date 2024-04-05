Dursun Özbek: Umarım Fenerbahçe tam takım çıkar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında konuştu.

"UMARIM FENERBAHÇE TAM TAKIM ÇIKAR"



"Maçın yarıda kalması durumunda kupa töreni isteyecek misiniz?" sorusuna Özbek, şu yanıtı verdi:

"Bunlar teferruat. Maçın oynanması lazım. Galip gelenin de kupayı alması lazım. Bunun dışında bir sürü senaryo konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor. Bunları doğru bulmuyorum. Benim takımım sahaya çıkacak. Umarım Fenerbahçe de tam takım çıksın ve galip gelen kupayı alsın."

