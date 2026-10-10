Dusan Alimpijevic, ikinci dalyayı Baskonia galibiyeti ile yaptı
10.10.2026 00:33
Beşiktaş, ikinci galibiyetini aldı.
EuroLeague'de Baskonia'yı deplasmanda 92-84 yenen Beşiktaş ikinci galibiyetini aldı. Başantrenör Dusan Alimpijevic de Beşiktaş'ın başında 200. maçına çıktı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ikinci galibiyetini elde ederken, ev sahibi takım 3. mağlubiyetini yaşadı.
Diğer yandan, Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Baskonia karşısında siyah-beyazlı takımın başında 200. maçına çıktı.
EuroLeague'deki diğer temsilcimiz, Anadolu Efes deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 mağlup oldu.
Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrılırken, Yunan ekibi ise 3. galibiyetini aldı.