Dusan Tadic: Derbiyi kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Fenerbahçe'nin oyuncusu Dusan Tadic Beşiktaş derbisi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sırp futbolcu Beşiktaş derbisini kazanmak için takım olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti.

Dusan Tadic'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"DERBİDE ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Öncelikli olarak son maçta iyi bir galibiyet elde ettiimizi düşünüyorum. Bu maçtan sonra Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var.

Antrenmanlarda rakibimizi nasıl mağlup edebileceğimiz çalışıyoruz. Takım olarak derbiden 3 puan almak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız.

Hem oynaması hem de izlemesi keyifli bir maç olacağını düşünüyorum.

"SAKATLIKLAR OYUN SEVİYEMİZİ DÜŞÜRDÜ"

"19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu.

Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz.

Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor.

Son Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik.

Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı da kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde.

"İYİ OYUNCULAR FARKLI POZİSYONLARDA OYNAMAYI BİLMELİ"

Bence iyi oyuncular farklı pozsiyonlarda da oynamasını bilmeli.

Genel olarak daha çok sol kenar olarak oynuyorum ancak 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyorum.

Önemli olan şey takım için gerekli olan şeyleri sahaya koyabilmek. Zaten burada takım için en önemli şey galibiyet bizlerde bu yönde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

"DERBİLERDE GÖZ RENGİN DEĞİŞİYOR, ÇOK MOTİVE OLUYORSUN"



Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım.Ekstra motivasyon oluyor.

Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti.

Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük.

Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz.

"HEM BİZ HEM DE BEŞİKTAŞ SAKATLIKTAN EN ÇOK ÇEKEN TAKIMIZ"

Beşiktaş'ın da sakatlık problemleri var. Hem biz hem Beşiktaş sakatlıktan en çok çeken takımlarız, diğer takımlarda bu kadar sakatlıklar yok.

Elbette onlar da sahada en iyisini yapmaya çalışacaklar, bizim gibi. İki takım da galibiyet isteyecektir.

Güzel, ilginç bir maç olacak. Bizim için çok önemli bir maç.

"YORGUNLUK ZİHİNDE BAŞLAR, BENİ YORGUN GÖRMEYECEKSİNİZ"

Beni hiçbir zaman yorgun göremeyeceksiniz. Formda olabilmek adına gerçekten çok çalışıyorum.

Aslında yorgunluk zihinde başlayan bir şey bu nokta benim için çok önemli.

Futbolcuların yorgun olması normal bişey ama bana göre bu yorgunluk kavramı zihinde başlayan bir şey.

Hayatta da aslında böyle. Biz insanlar güçlü varlıklarız ve limitlerimizi zorlamamız gerekiyor. Bana göre de başarılı olup olmamanız da buna bağlı

Sorumluluklarımız da mevcut, ailemize, hocamıza, takım arkadaşlarımıza, kulübümüze.

Onları yalnız bırakmamalısınız. Orada olduğunuzu sürekli hissettirmelisiniz. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bununla baş edebilmek için iyi çalışmak gerekiyor.

"BU ATMOSFERDE OYNAMAYA ALIŞIĞIZ"

2020/21'de Ajax'ta oynarken Beşiktaş'a karşı iki maça çıktık ve ikisini de kazandık. Güzel bir tecrübeydi.

Bu tip atmosferlerde futbol oynamaya alışığız. Bunlar normal ve bizleri motive ediyor.

Bu yüzden futbol oynuyoruz. Atmosferin yoğunluğu, elektrik, taraftarlar güzeldir. Futbolda olması gereken şeyler.

"FENERBAHÇE'NİN SUNDUĞU PROJE ÇOK BÜYÜKTÜ"

Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde.

Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk. Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü.

Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum.

Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum.