Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor: Tek telefonla halletti

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe , gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya gitmişti. Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı. Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılmış olsa dahi sarı - lacivertlilerin transfer operasyonunda aktif rol oynadı.

TADIC DEVREYE GİRDİ

Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Milinkovic-Savic'in transferini çok istiyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği belirtilirken, Dusan Tadic'in de devreye girdiği kaydedildi.

"MUTLAKA GİTMELİSİN"



Milinkovic-Savic'in Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanlığını yaptığı Tadic'ten Fenerbahçe için telefonda bilgi aldığı aktarıldı. Tadic'in de yıldız futbolcuya sarı - lacivertli kulüp adına çok olumlu referans verdiği iddia edildi.



Tadic'in 30 yaşındaki futbolcuya, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin." dediği öne sürüldü.