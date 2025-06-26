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Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor: Tek telefonla halletti

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Dusan Tadic, sarı - lacivertlilerin transfer operasyonuna da el attı.

Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor: Tek telefonla halletti

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren , gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya gitmişti.

Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı. Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılmış olsa dahi sarı - lacivertlilerin transfer operasyonunda aktif rol oynadı.

SAVIC İSMİ ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan birçok önemli oyuncunun yanı sıra Sergej Milinkovic-Savic ismi ön plana çıkıyor.

Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor: Tek telefonla halletti - 1

TADIC DEVREYE GİRDİ

Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Milinkovic-Savic'in transferini çok istiyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği belirtilirken, Dusan Tadic'in de devreye girdiği kaydedildi.

"MUTLAKA GİTMELİSİN"

Milinkovic-Savic'in Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanlığını yaptığı Tadic'ten için telefonda bilgi aldığı aktarıldı. Tadic'in de yıldız futbolcuya sarı - lacivertli kulüp adına çok olumlu referans verdiği iddia edildi.

Tadic'in 30 yaşındaki futbolcuya, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin." dediği öne sürüldü.

Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor: Tek telefonla halletti - 2

'nin, Youssef En-Nesyri için 40 milyon euro'yu gözden çıkaran Al-Hilal kulübüne takas teklifiyle de gidebileceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Al-Hilal formasıyla 49 maça çıkan orta saha oyuncusu, 17 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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