Dusan Tadic, dünyaca ünlü yıldızı Fenerbahçe'ye getiriyor: Tek telefonla halletti
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Dusan Tadic, sarı - lacivertlilerin transfer operasyonuna da el attı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi futbolda yeni yapılanmaya gitmişti.
Sarı - lacivertlilerde takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı. Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılmış olsa dahi sarı - lacivertlilerin transfer operasyonunda aktif rol oynadı.
SAVIC İSMİ ÖN PLANDA
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan birçok önemli oyuncunun yanı sıra Sergej Milinkovic-Savic ismi ön plana çıkıyor.
TADIC DEVREYE GİRDİ
Sabah'ın haberine göre Jose Mourinho, Milinkovic-Savic'in transferini çok istiyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği belirtilirken, Dusan Tadic'in de devreye girdiği kaydedildi.
"MUTLAKA GİTMELİSİN"
Milinkovic-Savic'in Sırbistan Milli Takımı'nda kaptanlığını yaptığı Tadic'ten Fenerbahçe için telefonda bilgi aldığı aktarıldı. Tadic'in de yıldız futbolcuya sarı - lacivertli kulüp adına çok olumlu referans verdiği iddia edildi.
Tadic'in 30 yaşındaki futbolcuya, "Türkiye'nin en büyük kulübü. Muhteşem bir atmosfer var. Mutlaka gitmelisin." dediği öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri için 40 milyon euro'yu gözden çıkaran Al-Hilal kulübüne takas teklifiyle de gidebileceği ifade edildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Al-Hilal formasıyla 49 maça çıkan orta saha oyuncusu, 17 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sergej Milinkovic-Savic
- Dusan Tadic
- Fenerbahçe