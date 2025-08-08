Dusan Tadic seçimini yaptı, yeni takımı resmen açıklandı: Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti!

FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 29 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.



TADIC'İN FENERBAHÇE'YE VEDASI



Dusan Tadic, Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası veda mesajı yayımlamıştı.



Tadic'in sarı-lacivertlilere vedasında şu ifadeler yer almıştı:



"İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.



İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!



Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!



Tüm kalbimle, Dusan"