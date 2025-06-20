Dusan Tadic transferinde ters köşe: Fenerbahçe sonrası yeni durağı
Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu.
Süper Lig'de geride kalan sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı.
İki sezondur sarı - lacivertli formayı terleten yıldızlardan Dzeko, Fiorentina ile anlaşmıştı ancak Tadic'in yeni durağı belirsizliğini koruyordu.
Ajax'a geri döneceği konuşulan Sırp futbolcunun ülkesi Sırbistan'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
YENİ ADRESİ OLYMPIAKOS
Sportske'nin haberine göre tecrübeli futbolcu, Yunanistan devi Olympiakos'un yolunu tutacak.
YILLIK 4 MİLYON EURO
Haberin devamında Olympiakos'un Tadic'e sene başına 4 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu ve yıldız ismin bu kontrata ikna olduğu kaydedildi.
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Tadic'in Avrupa'da kalmak istemesi nedeniyle Olympiakos'a yeşil ışık yaktığı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 29 gol - 35 asistlik bir performans sergiledi.
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