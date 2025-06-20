Dusan Tadic transferinde ters köşe: Fenerbahçe sonrası yeni durağı

Süper Lig'de geride kalan sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılmıştı.



İki sezondur sarı - lacivertli formayı terleten yıldızlardan Dzeko, Fiorentina ile anlaşmıştı ancak Tadic'in yeni durağı belirsizliğini koruyordu.



Ajax'a geri döneceği konuşulan Sırp futbolcunun ülkesi Sırbistan'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

YENİ ADRESİ OLYMPIAKOS



Sportske'nin haberine göre tecrübeli futbolcu, Yunanistan devi Olympiakos'un yolunu tutacak.