Dusan Tadic'ten Tosic itirafı: "Beşiktaş'a gelmem için beni ikna etmeye çalıştı"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, özel röportajında Haber Global kanalına açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

ORKUN KÖKÇÜ

Bir ikili mücadele oldu ve omuz omuza bir temas söz konusu oldu sonra orkun yere düştü sonra kalkıp yanıam geldi sonra yüz yüze yakınlaştık. Normal bi tartışma yaşadık açıkçası ben ona "Çimin tadı nasıldı" diye sordum. Sonrasında daha çok Fitness'a gitmen gerekiyor gibi bir cümle kullandım. Zaten kendisi de onun önemli bir konu olmadığını söylemişti. ben her dine saygı duyan birisiyim ama maalesefi nsanlar gerçek olmayan şeyleri yaratıyorlar. Bana göre kendisi harika bir oyuncu ve şu anda yeni bir transfer yaptı ona en iyisini diliyorum.



FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ



Derbi maçları oynamaya alışığım ve elimden geleni ortaya koymaya hazırım. Benim için en önemli şey şampiyonluk. Eğer bana ligde oynayacağınız 2 Galatasaray maçını kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız diye sorulursa kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluk isteyen birisiyim şampiyonluk kaybetmeye tahammülüm yok.



Tesislerimizde Emre, Alex, Roberto Carlos onların fotoğrafları var kupalar, şampiyonluklar kazandılar. Ben de burada aynısını yapmak istiyorum.



OBRADOVİC VE FENERBAHÇE BEKO



"Buraya gelmeden önce Obradovic ile bir görüşmem olmadı. Kendisi bir efsane Avrupa'da en çok kupa kazanan koç. Çünkü tutkuyla iş yapan birisi. Eğer bir gün teknik adam olursam onunla bir gün oturmak ve ondan tavsiyeler almak istiyorum. Fenerbahçe'ye dönmesi güzel olurdu.



Sırbistan olarak biz basketbolu çok seviyoruz. Eğer zamanım olursa Fenerbahçe Beko'nun maçlarına gelmeye çalışacağım."



"FENERBAHÇE İÇİN RUHUMU ORTAYA KOYACAĞIM"



"Bazı sözleri verebilirim. Ben Fenerbahçe için ruhumu ortaya koyacağımın sözünü verebilirim. Ben burada şampiyonluk kazanmak için bulunuyorum. Bizim de bu şampiyonluk mentalitesini oluşturmamız lazım. Öte yandan hocamız da bu konularla alakalı anekdotlar paylaşıyor.

"TOSIC BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMAM İÇİN BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI"



"Daha önceden Beşiktaş’ta oynayan Dusko Tosic’le harika bir arkadaşlığımız var. Tosic, Beşiktaş’a transfer olmam için beni ikna etmeye çalıştı. Ben her zaman arkadaşlarıma dürüst olurum. Fenerbahçe’nin bana sunduğu harika projeden ona da bahsettim. Tüm takımlara da saygı duyuyorum ama Fenerbahçe’nin teklifi beni iyi hissettirdi."



"TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İÇİN BURADAYIZ"



Üzerimdeki her şeyi taraftarlara vermiştim. Maç sonlarında taraftarlara forma vermeyi seven bir futbolcuyum. Çünkü bunun onları ne kadar mutlu ettiğini biliyorum zaten bizlerde taraftarları mutlu etmek için buradayız."



"FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL'IN HAYATI"



Hocayla aramızdaki ilişki gerçekten güzel. Ben onu tanıdığım için çk mutluyum kendisi harika bir insan. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğini gözlerinden anlayabiliyorsunuz. Fenerbahçe onun hayatı. Hem taraftara hem kulübe hem de başkana şampiyonluk hediye etmekten başka bir şey düşünmüyor.

"ZAMANIMIZ OLUNCA BALIK TUTMAYA GİDECEĞİZ"



Hocayla balık tutmayla alakalı konuşmuştuk zamanımız olursa eğer balık tutmaya gitmek istiyoruz. Benim oğlum ve hocamızın oğlu da balık tutmayı seviyor. Zamanımız olduğunda hocayla birlikte büyük bir balık yakalamak adına balık tutmaya gideceğiz."



GOLE KIYASLA ASİSTİ TERCİH EDERİM



Gole kıyasla asisti tercih ederdim. Zaten birçok oyuncu benimle konuştuğunda daha önce asist sayısı gol sayısından yüksek olan bir oyuncu görmemiştik diye söylüyorlar.



Kendimle ilgili konuşmayı çok sevmiyorum. İnsanların değerlendirmesini tercih ediyorum. Ama mükemmeliyetçi biriyim. Yaptığım her şeyde en iyisi olmak isteyen birisiyim.