Dusan Vlahovic kararını verdi

Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic'in ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılıyordu. İtalyan basını Galatasaray'ın Vlahovic için teklif yaptığını yazdı.



Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği Vlahovic için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtildi.

KULÜBÜNDE KALMASI GÜÇLENİYOR



La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Vlahovic, her iki takıma da ret yanıtı verdi.



Golcü futbolcu, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini kulübünde tamamlayacak.



35 milyon euro değere sahip Vlahovic geride kalan sezonda 42 maçta 15 gol ve 5 asistlik katkı sağlamıştı.