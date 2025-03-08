Düşme hattındaki Kayserispor'dan Başakşehir karşısında kritik galibiyet

Kayserispor ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı.



Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 3-1'lik üstülüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Mane, 67. dakikada Bahoken ve 72. dakikada Cardoso kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 89. dakikada Keny'den geldi.



Bu skorun ardından son 5 maçta 3. galibiyetini alan Kayserispor, 27 puanla 16. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez yenilen Başakşehir ise 36 puanla 7. basamakta yer buldu.



Kayserispor gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Paitek'in pasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

13. dakikada Kartal Kayra'nın serbest vuruşunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

23. dakikada Ramazan'ın ortasında topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

36. dakikada Cardoso'nun indirdiği topa Lima ters vuruş yaptı. Kaleye yönelen top direğin üzerinden dışarı çıktı.

39. dakikada Kartal Kayra'nın ortasında topa yükselen Karimi'nin vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

44. dakikada Bourabi'nın ara pasında topla buluşan Mane düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

51. dakikada topla buluşan Cardoso'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed’de kaldı.

61. dakikada Keny’nin ortasında ceza sahası içinde Piatek'in vole vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

68. dakikada Bourabia ortadan hızlı topla ilerleyip pasını Bahoken'e aktardı. Bahoken'in sağ taraftan ceza sahası içine girip sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

74. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ramazan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Cardoso'nun sert bir vuruşun meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

88. dakikada oluşan karambolde ceza yayı üzerinde topla buluşan Keny, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1