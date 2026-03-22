Düşme hattındaki Süper Lig ekibinden 4 futbolcuya milli davet

22.03.2026 12:26

IHA

Kayserispor'da milli davet gelen futbolcular

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un kadrosunda yer alan 4 yabancı futbolcuya, ülke milli takımlarından davet geldi. 

 

Carlos Mane’ye Gine Bissau, Lszl Bénes’e Slovakya, Stefano Denswil’e Surinam, Joshua Brenet’e de Kurasao milli takım kampına katılmak üzere kentten ayrıldı.

 

Kayserispor 4 Nisan saat 14.30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 