Düşme hattındaki Süper Lig ekibinden 4 futbolcuya milli davet
22.03.2026 12:26
IHA
Kayserispor'da milli davet gelen futbolcular
Batuhan Durmuş
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’un kadrosunda yer alan 4 yabancı futbolcuya, ülke milli takımlarından davet geldi.
Carlos Mane’ye Gine Bissau, Lszl Bénes’e Slovakya, Stefano Denswil’e Surinam, Joshua Brenet’e de Kurasao milli takım kampına katılmak üzere kentten ayrıldı.
Kayserispor 4 Nisan saat 14.30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.