Düsseldorf - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Düsseldorf - Kaiserslautern maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Düsseldorf - Kaiserslautern karşı karşıya geliyor. Kaiserslautern zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Düsseldorf - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
DÜSSELDORF - KAİSERSLAUTERN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Düsseldorf - Kaiserslautern kozlarını paylaşıyor.Düsseldorf'da, Merkur Spiel-Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
- Etiketler :
- Futbol
- Bundesliga
- Maç