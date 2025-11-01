Düsseldorf - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Düsseldorf - Kaiserslautern karşı karşıya geliyor. Kaiserslautern zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Düsseldorf - Kaiserslautern maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



DÜSSELDORF - KAİSERSLAUTERN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Düsseldorf - Kaiserslautern kozlarını paylaşıyor.Düsseldorf'da, Merkur Spiel-Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Kasım Pazar günü saat 15.30’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



