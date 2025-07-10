Duyan kimse inanmıyor: Soyadı Bahçe, adı Fener, çocuğuna vereceği isim Aziz Ali!

Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'nde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Şeref Bahçe, 1984-1985 sezonunda gönül verdiği takımının şampiyon olmasıyla birlikte o yıl doğan çocuğuna, 'Fener' ismini verdi. Fener Bahçe, babasıyla birlikte sarı-lacivertli takıma tutkuyla bağlandı. İstanbul temsilcisinin maçlarını bir an olsun kaçırmayan Fener Bahçe; galibiyetlerle sevinirken, yenilgilerle de hüzünlendi. Halen Alemler Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 3 çocuk babası 40 yaşındaki Fener Bahçe, isminde taşıdığı gönül verdiği takımı hayatının en büyük parçası haline getirdi. Fener Bahçe, her gün Fenerbahçe’nin ürünlerini giymeye de dikkat ediyor.



İSMİNE KİMSE İNANMIYOR



İsminin 1985 yılında babası ve babasının kuzeninin girdiği bir iddia ile verildiğini aktaran Fener Bahçe, "O sene Fenerbahçe’nin şampiyon olmasıyla babam ismimi Fener koyuyor. İsmimin gerçek olduğuna ilk başta kimse inanmıyor. Kimliğimi gösterdiğimde bile ismime inanıyorlardı. Öğretmenlerim bile dalga geçiyordu başta. Gittiğim yerlerde ilk başta inanmıyorlardı, sonra fotoğrafımı çekiyorlardı" şeklinde konuştu.



"BİR ÇOCUĞUM DAHA OLURSA ADINI AZİZ ALİ KOYABİLİRİM"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulundan ayrılan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’ya seslenen Fener Bahçe, en büyük hayalinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yerine İsmail Kartal’ın daha başarılı olacağına inandığını ifade eden Bahçe, "Ali Koç; sayılan, sevilen bir insan. Onun kalmasını istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz bu sene. Eşimle bir çocuk daha hayal ediyoruz. Eğer olursa ismini Aziz Ali koyabilirim. Aziz Yıldırım da sayılan ve sevilen bir insan. Yıllarca Fenerbahçe’de başkanlık yaptı. Ali Şen de o şekilde. Ya Aziz Ali ya da Ali koyabiliriz adını" dedi.

