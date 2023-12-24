Düzce'de toprak kayması: Bir ev boşaltıldı

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yılgın köyü Osmancık Mahallesi'nde Cemil Erdoğan'a ait ahşap ev, toprak kaymasından etkilendi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Yığılca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, jandarma ve elektrik şirketine bağlı ekipler sevk edildi.
Bölge güvenlik çemberine alındıktan sonra Erdoğan ve eşi tedbir amaçlı tahliye edilerek başka bir eve yerleştirildi.
Aileye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerekli yardımlar sağlandı.
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