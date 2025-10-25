Dynamo Dresden - Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga 2)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Dynamo Dresden - Paderborn karşı karşıya geliyor. Paderborn zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Dynamo Dresden - Paderborn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



DYNAMO DRESDEN - PADERBORN MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga 2’de haftanın dikkat çeken maçında Dynamo Dresden - Paderborn kozlarını paylaşıyor.Dresden'da, Rudolf-Harbig Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumartesi günü saat 14.00’da başlayacak mücadele tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

