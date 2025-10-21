NTV.COM.TR

EuroLeague'de karar verildi: İsrail takımları, maçları evinde oynayacak

EuroLeague Yönetim Kurulu, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv'in iç saha maçlarını İsrail'de oynamasına izin verdi.

Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de heyecan devam ediyor.

Turnuvada yer alan kulüpler aynı zamanda ligin hissedarları da olduklarında dolayı yönetimle ilgili kararları da vermek durumunda kalıyorlar.

Hissedarların bugün yaptığı toplantıda ardından takımlarının ligdeki geleceği ele alındı.

EuroLeague'de karar verildi: İsrail takımları, maçları evinde oynayacak - 1 Ligin 4. haftasında oynanan Valencia-Hapoel Tel Aviv maçı öncesinde Gazze'de yaşananlardan dolayı protesto gösterileri düzenlenmişti.

İÇ SAHA MAÇLARINI EVLERİNDE OYNAYACAKLAR

Yapılan toplantının ardından EuroLeague yönetimi takımlarının iç saha maçlarını kendi ülkelerinde oynayabileceklerini açıkladı.

İsrail temsilcileri Hapoel Tel Aviv ve Maccabi Tel Aviv, Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle iç saha maçlarını tarafsız sahada oynuyorlardı.

