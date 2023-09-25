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Ebrar Karakurt: Vargas'a İstiklal Marşı öğretiyorum

Son dönemdeki başarısıyla 1 numaraya yükselen A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, takım arkadaş Küba asıllı Melissa Vargas'a İstiklal Marşı öğrettiğini ifade etti. Karakurt, "Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır." dedi.

Ebrar Karakurt: Vargas'a İstiklal Marşı öğretiyorum

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Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat elemelerinde Belçika'yı 3-0 mağlup ederek sezonu 22'de 22 ile kapadı.

Bu akşam yurda dönmeleri beklenen milli takım yıldızlarından Ebrar Karakurt'tan takım arkadaşı Melissa Vargas ile ilgili açıklama geldi.

"ÇALIŞMALARIMIZIN BAŞINDAYIZ"

4Bir4Bir'e konuşan Karakurt, Küba asıllı arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"VNL'in ilk gününden beri Vargas, biz İstiklal Marşı'na başlarken Vargas'a 'Korkma sönmez' diye bir girişle giriyordum. O da bir anda bunu tekrar söylemeye başladı. Ben maçta böyle söylerken her defasında Vargas'ın kulağına eğilmemden bence sıkıldı biraz. Artık o da söylemeye başladı. Çalışmalarımızın çok başındayız. Sadece birkaç cümle biliyor. Umarım tüm İstiklal Marşı’nı öğreteceğim günler de yakındır."

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