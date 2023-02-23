Ebrar Karakurt'un yeni takımı ve alacağı ücret belli oldu

İlk yurt dışı deneyimini İtalya'nın Novara takımıyla yaşayan Ebrar Karakurt kariyerine Rusya'da devam etmeye hazırlanıyor.



Habertürk'ün İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, Milli voleybolcunun sezon sonu takımdan ayrılacağı ifade edildi. 23 yaşındaki voleybolcu, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile anlaşmaya vardığı söylendi.



Ebrar Karakurt'un yeni takımında kazanacağı ücrette belli oldu. Yıldız voleybolcunun Rus ekibiyle yıllık 800 bin dolar karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.



Mili voleybolcu, İtalya Ligi'nde 364 sayıyla sayı kraliçeliği yarışında zirvede yer alıyor. Ebrar Karakurt'un en yakın rakibi konumunda ise 343 sayıyla eski VakıfBank’lı Isabelle Haak bulunuyor.



EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.



Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır.



Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.



2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.



U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.



2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.



2019 yılı itibarıyla Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nda düzenli forma giyen Karakurt, Türk Hava Yolları'nda oynadıktan sonra 2021 yazında Igor Volley Novara'ya transfer oldu.