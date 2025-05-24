Eczacıbaşı, ayrılığı açıkladı: Hande Baladın, adım adım Fenerbahçe'ye

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nda sezonun sona ermesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.



Turuncu-beyazlılar, altyapısından yetişen smaçör Hande Baladın ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz."



FENERBAHÇE YOLCUSU



Eczacıbaşı'na veda eden Baladın, Sultanlar Ligi'nin bir diğer ekibi Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.



Sarı - lacivertlilerin kısa süre içinde milli voleybolcunun transferini resmen açıklaması bekleniyor.



HANDE BALADIN KİMDİR?



Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak görev yapan Baladın, 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçirdi. Hande Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynayan başarılı voleybolcu, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.



Baladın, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonu olan Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı kadrolarında yer almıştı.