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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak.

Kolodruma Salonu'nda oynanacak müsabaka saat TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı, Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve Hollandalı hakem Marko Van Zanten yönetecek.

8 YIL ÖNCE KUPAYI KAZANDILAR

Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yenmişti.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi, 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.

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