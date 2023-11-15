Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Maritza'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Maritza takımıyla karşılaşacak.
Kolodruma Salonu'nda oynanacak müsabaka saat TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı, Polonyalı hakem Maciej Twardowski ve Hollandalı hakem Marko Van Zanten yönetecek.
8 YIL ÖNCE KUPAYI KAZANDILAR
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Vasas Obuda'yı 3-0 yenmişti.
64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi, 2015 yılında şampiyonluk kupasının sahibi olmuştu.
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