Eczacıbaşı Dynavit, Olympiakos deplasmanında
01.12.2025 15:08
Anadolu Ajansı
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Yunan temsilcisi Olympiakos'un konuğu olacak.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak.
Melina Merkouri Rentis Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadelede Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Maciej Twardowski (Polonya) hakem ikilisi düdük çalacak.
Eczacıbaşı Dynavit, gruptaki ilk maçında Sırbistan ekibi OK Zeleznicar'ı 3-0 mağlup etti.