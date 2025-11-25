Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi sahnesinde

Eczacıbaşı Dynavit, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 19.30'da OK Zeleznicar Lajkovac ile karşılaşacak.



Yeni evinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecana yaşayacak turuncu-beyazlı ekip, günü tek idmanla tamamladı.



Mücadele öncesi düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı Simge Aköz, "Bu sezonun ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyoruz. Hepimiz çok heyecanlıyız ve gerçekten güzel bir voleybol izletmek istiyoruz. Takım olarak çok emek veriyoruz, şimdi bunu sahaya taşıma zamanı. Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli." dedi.