Eczacıbaşı Dynavit sayı vermeden kazandı
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit sayı vermeden kazandı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun 2. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
MAÇTAN NOTLAR
İlbank: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız
İlbank: Hilal Kocakara, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Kocic, Merve Tanyel, Ece Morova, Damla Nur Dündar)
Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Nicoletti, Meliha Diken, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek
Setler: 15-25, 20-25, 17-25
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)
