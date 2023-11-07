Eczacıbaşı Dynavit-Vasas Obuda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk voleybolunun lokomotiflerinden Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda 4. tur B Grubu'nda mücadele verecek. İlk maçına İstanbul'da Macaristan temsilcisi Vasas Obuda karşısında çıkacak turuncu-beyazlıların grubundaki diğer takımlar ise Bulgaristan'dan Maritza ve İtalya'dan Savino Del Bene olacak. İşte, Eczacıbaşı Dynavit-Vasas Obuda maçı hakkında bilgiler...



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Eczacıbaşı Dynavit-Vasas Obuda voleybol maçı 8 Kasım Çarşamba günü yapılacak.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Red Bull TV'den yayınlanacak.



Müsabakayı Sırp Mirko Jankovic ile Polonyalı Wojciech Maroszek hakem ikilisi yönetecek.



AVRUPA'DA İLK KUPAYI ONLAR GETİRDİ



Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip, Eczacıbaşı Kadın Takımı oldu.



Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1998-1999 sezonunda Bursa'da yapılan dörtlü final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde yenen Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.



Eczacıbaşı, bu başarının ardından uluslararası organizasyonlarda 5 şampiyonluk daha elde ederek kupa sayısını 6'ya yükseltti.



Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda kupayı müzesine götürdü.



Söz konusu sezonda Polonya'nın Szczecin kentinde düzenlenen dörtlü final organizasyonunda iki Türk ekibi Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın yanı sıra İtalya'dan Unendo Yamamay ve ev sahibi ülkeden Chemik mücadele etti.



Eczacıbaşı, yarı finalde VakıfBank'ı 3-1 yenip finale yükselirken, diğer yarı finalin kazananı Unendo Yamamay ile eşleşti.



Rakibini finalde set vermeden geçen o zamanki adıyla Eczacıbaşı VitrA, kadın voleybolunda kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi oldu.



Eczacıbaşı, son olarak geçen sezon İtalya'nın Torino kentinde final oynadığı kupada VakıfBank'a yenilip ikinci sırayı almıştı.



BU TURNUVADA 2 KEZ ZİRVEDE YER ALDI



Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa serüveninde 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere iki kez CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.



2018'de finalde Belarus'un Minchanka takımıyla eşleşen o dönemki adıyla Eczacıbaşı VitrA, ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği rakibi karşısında İstanbul'daki rövanşı da set vermeden (3-0) kazanarak kupanın sahibi oldu.



2022'de ise finalde Alman ekip Allianz MTV'yi İstanbul'da ve Stuttgart'ta 3-1'lik skorlarla mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.