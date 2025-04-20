Eczacıbaşı, Galatasaray'ı 3-2 ile geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve ligi 3. sırada tamamladı.



Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Salon: Burhan Felek Vestel



Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun



Eczacıbaşı Dynavit: Naz Akyol, Yaprak Erkek, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı)



Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)



Setler: 15-25, 25-22, 25-16, 23-25, 15-10



Süre: 124 dakika (23, 31, 23, 29, 18)