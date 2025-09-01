Eczacıbaşı'nda menajerliğe Bilun Yılmaz getirildi!

Eczacıbaşı Kulübü'nde Bilun Yılmaz'ın kulüp menajeri olarak atandığı duyuruldu.



Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasında, "Türk voleybolunun öncü kulüplerinden ve bugüne kadar binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandırmış olan Eczacıbaşı Kulübü, Eczacıbaşı Dynavit Takımı'nda önemli bir atamaya imza attı. Bilun Yılmaz, kulüp menajeri olarak göreve başladı." ifadeleri kullanıldı.



Bilun Yılmaz, Eczacıbaşı Kulübünde müdürlük görevini yürütüyordu.