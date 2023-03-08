Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe yarı finalde

2023 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu çeyrek finalinde Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit’i 25-23, 25-25 ve 27-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.



Fenerbahçe Opet yarı finalde Türk Hava Yolları-Kuzeyboru eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.



MAÇTAN NOTLAR



SALON: Burhan Felek



HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Ebru Kaya



FENERBAHÇE OPET: Arina Fedorovtseva, Macris Carneiro, Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Ana Cristina De Souza, Anna Lazareva, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Meryem Boz, Gizem Örge (L)



ECZACIBAŞI DYNAVİT: Tijana Boskovic, Laura Heyrman, Saliha Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Maja Ognjenovic, Elif Şahin, Yaprak Erkek, Irina Voronkova, Sinead jack-Kısal, Aybüke Özel (L), Simge Aköz (L)



SETLER: 25-23 / 25-15 / 27-25



SÜRE: 82 dakika (27,23,32)



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