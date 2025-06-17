Eda Erdem milli takımda neden yok? Resmi açıklama geldi

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi 2. haftası öncesi açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMIN KAPTANI OLACAK"



Santarelli, Eda Erdem'in dinlenmesi için takımda yer almadığını ifade etti.

Santarelli, "Eda Erdem bu yaz oynayacak mı?" sorusuna "Evet oynayacak. Ona dinlenmesi için biraz zaman verdik. O çok zeki, vücudunun dinlenmesi gerektiğini biliyor. Dünya Şampiyonası'nda milli takımın kaptanı olacak. Geri dönmek için çok çalışıyor." yanıtını verdi.

İKİNCİ HAFTA KADROSU



Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge



Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

MAÇ PROGRAMI



18 Haziran



19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)



19 Haziran



19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)



21 Haziran



19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)



22 Haziran



19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)