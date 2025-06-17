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Eda Erdem milli takımda neden yok? Resmi açıklama geldi

Daniele Santarelli, Eda Erdem'in milli takımda neden olmadığını açıkladı.

Eda Erdem milli takımda neden yok? Resmi açıklama geldi

A Milli  Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Milletler Ligi 2. haftası öncesi açıklamalarda bulundu.  

"MİLLİ TAKIMIN KAPTANI OLACAK"

Santarelli, 'in dinlenmesi için takımda yer almadığını ifade etti. 

Santarelli, "Eda Erdem bu yaz oynayacak mı?" sorusuna "Evet oynayacak. Ona dinlenmesi için biraz zaman verdik. O çok zeki, vücudunun dinlenmesi gerektiğini biliyor. Dünya Şampiyonası'nda milli takımın kaptanı olacak. Geri dönmek için çok çalışıyor." yanıtını verdi. 

İKİNCİ HAFTA KADROSU

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

MAÇ PROGRAMI

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

Eda Erdem milli takımda neden yok? Resmi açıklama geldi - 1 Eda Erdem'in heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Fenerbahçe'nin stadında düzenlenen törenle açılmıştı.
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