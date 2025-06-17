Eda Erdem milli takımda neden yok? Guidetti'den açıklama
Giovanni Guidetti, Eda Erdem'in milli takımda neden olmadığını açıkladı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Milletler Ligi 2. haftası öncesi açıklamalarda bulundu.
"MİLLİ TAKIMIN KAPTANI OLACAK"
Guidetti, Eda Erdem'in dinlenmesi için takımda yer almadığını ifade etti.
Guidetti, "Eda Erdem bu yaz oynayacak mı?" sorusuna "Evet oynayacak. Ona dinlenmesi için biraz zaman verdik. O çok zeki, vücudunun dinlenmesi gerektiğini biliyor. Dünya Şampiyonası'nda milli takımın kaptanı olacak. Geri dönmek için çok çalışıyor." yanıtını verdi.
İKİNCİ HAFTA KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
MAÇ PROGRAMI
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
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