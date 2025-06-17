Eda Erdem takımda neden yok? Guidetti'den açıklama

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Milletler Ligi 2. haftası öncesi açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIMIN KAPTANI OLACAK"



Guidetti, Eda Erdem'in dinlenmesi için takımda yer almadığını ifade etti.

Guidetti, "Eda Erdem bu yaz oynayacak mı?" sorusuna "Evet oynayacak. Ona dinlenmesi için biraz zaman verdik. O çok zeki, vücudunun dinlenmesi gerektiğini biliyor. Dünya Şampiyonası'nda milli takımın kaptanı olacak. Geri dönmek için çok çalışıyor." yanıtını verdi.

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sarı-lacivertlilerin stadında düzenlenen törenle açıldı.