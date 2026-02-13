Eda Erdem'den son imza, "Hayal dahi edemezdim"

Fenerbahçe efsane kaptanını sonsuz bir imzayla onurlandırdı.

Sarı Lacivertliler, kadın voleybol takımının yıldızı Eda Erdem'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.



“HAYAL DAHİ EDEMEZDİM”

Erdem, "2008'de bu kulübün kapısından girdiğim günü dün gibi hatırlıyorum. Hayalleri olan genç bir sporcuydum. Bu bir transfer değil, hayalin gerçekleşmesiydi. Fenerbahçe forması için girdiğim mücadele kariyerimin ilk büyük sınavıydı. O gün giydiğim bu forma zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar büyük bir sevgiyle karşılaşacağımı hayal dahi edemezdim. Bu formayı 20. sezonda taşıma fırsatı verdikleri için başkan ve yönetcilerime teşekkür ediyorum. Bu hikaye hiçbir zaman tek kişilik değildi. Sevgili Fenerbahçeliler sahada attığım her adımda arkamda olduğunuzu bilmek en büyük gücüm. Mücadelede yalnız olmadığımı hep hissettiriyorsunuz. Önüzmüde bu yılı birlikte taçlandıracağımız bir dönem var. Son ana kadar aynı inançla mücadele edeceğime söz veriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı.



“ZOR GÜNDE YAZDILDI”

Kariyerinin son imzasını atan kaptanın Fenerbahçe'de temsil ettiği değerleri, başkan Sadettin Saran anlattı.

Saran, “Onun hikayesi madalyalarla kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Her zor günde yazıldı.” ifadelerini kullandı.

Sarı Lacivertlilerde 22 sezonu geride bırakacak Erdem, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla camiaya teşekkür etti.



Kulübün sembollerinden birine dönüşen başarılı sporcunun heykeli, 2 yıl önce Fenerbahçe Stadı'nın önüne dikilmişti.