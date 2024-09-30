Eda Erdem'in isminin verildiği park ve voleybol sahası açıldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana'nın kaptanı Eda Erdem'in isminin verildiği park ile voleybol sahasının açılışı gerçekleştirildi.



Ataşehir'de düzenlenen açılış törenine Eda Erdem'in yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ile A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Menajeri Pelin Çelik katıldı.

"SPOR SEVGİSİNİ YENİ NESİLLERE AŞILAYACAĞIZ"



Vatandaşların da yağmurlu havaya rağmen büyük ilgi gösterdiği törende açıklamalarda bulunan Erdem, "Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 16 yıldır yaşadığım Ataşehir'de hem de Atatürk Mahallesi'nde adımın bir parka verilmesi, benim için tarif edilemez bir gurur kaynağı. Parklar, gençlerin spor yaparak geleceğe hazırlandığı, komşuların sosyalleştiği önemli buluşmak noktaları. Umarım ki bu park da böyle bir alan olacak ve sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Bizler de spor sevgisini yeni nesillere aşılayacağız. Yetişen bu yeni nesil, kazandıkları bu motivasyonla ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak. Bu projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum. Parkımızın İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"GURURUMUZ VE EVLADIMIZ"



Erdem'in başarılı sporcu olmasının yanı sıra büyük bir lider olduğunu vurgulayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu parka gururumuz ve evladımız, Türk voleyboluna kaptanlık ve liderlik yapan Eda Erdem isminin verilmesi bizi son derece mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.