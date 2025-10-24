Eddie Howe: "Slot ile laf dalaşına girmeyeceğim"
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, Arne Slot'un kulübü hakkında söylediği sözlere cevap verdi.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 145 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan ayrılıp Liverpool'un yolunu tutan Alexander Isak, henüz Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier Lig'de gol atma başarısı gösteremedi.
Bu durum Liverpool taraftarı içinde homurdanmaların başlamasına sebep olurken teknik direktör Arne Slot, Isak'ın sezon başında antrenman yapamadığını ve "küçük" bir kulüpte daha önce yaptığı hazırlıkların buradaki ile karşılaştıralamayacağını söyleyerek oyuncusunu savundu.
Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'dan Slot'un sözlerine cevap geldi.
"BEN TESİSLERİMİZDEN MEMNUNUM"
Bu konu hakkında bir polemik yaratmayacağını söyleyen 47 yaşındaki teknik direktör, "Bu tür bir tartışmaya girmek benim için doğru olmaz. Isak artık kulüpten ayrıldı, onun hakkında konuşmayacağım. Bana kalırsa, antrenman tesislerimiz gayet iyi. Tamam belki mükemmel değil ama gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Yeni tesis inşaatı da daha güzel günler için umutlanmamızı sağlıyor. Ama şikayet etmeyeceğim, çok elit sporculara sahibiz." dedi.
"FİZİKSEL OLARAK BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ"
Alexander Isak'ın yerine transfer edilen Nick Woltemade hakkında da değerlendirmelerde bulunan Howe, "Buraya geldiğinden beri fiziksel olarak büyük gelişim gösterdi. Onun için zor olan her 3-4 günde bir performans sergilemek zorunda olması. Bu fiziksel ve mental olarak kolay değil. Omuzlarında çok fazla yük var ama bunu çok iyi bir şekilde sırtlıyor. Onda kendisini her geçen gün evinde hisseden bir futbolcu görüyorum. Rahatlıyor ve gerçek kişiliğini ortaya koyuyor. Ondan çok memnunum." ifadelerini kullandı.
"ZAMANA İHTİYACI VAR"
Demokratik Kongo Millî Takımı ile birlikte kamp yaptığı sırada sakatlanan Yoane Wissa hakkında da konuşan İngiliz çalıştırıcı, "Sezon öncesinde oyuncularımıza verdiğimiz antrenman programını Wissa'ya da vereceğiz. Buna ihtiyacı var. Bu şekilde konuşurken onun 6 hafta sonra tamamen hazır olacağını söylemiyorum, biraz zamana ihtiyacı var." sözleriyle konuşmasına son verdi.
- Etiketler :
- Newcastle United
- Arne Slot
- Liverpool