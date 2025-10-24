Eddie Howe: "Slot ile laf dalaşına girmeyeceğim"

"BEN TESİSLERİMİZDEN MEMNUNUM"



Bu konu hakkında bir polemik yaratmayacağını söyleyen 47 yaşındaki teknik direktör, "Bu tür bir tartışmaya girmek benim için doğru olmaz. Isak artık kulüpten ayrıldı, onun hakkında konuşmayacağım. Bana kalırsa, antrenman tesislerimiz gayet iyi. Tamam belki mükemmel değil ama gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Yeni tesis inşaatı da daha güzel günler için umutlanmamızı sağlıyor. Ama şikayet etmeyeceğim, çok elit sporculara sahibiz." dedi.

"FİZİKSEL OLARAK BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ"



Alexander Isak'ın yerine transfer edilen Nick Woltemade hakkında da değerlendirmelerde bulunan Howe, "Buraya geldiğinden beri fiziksel olarak büyük gelişim gösterdi. Onun için zor olan her 3-4 günde bir performans sergilemek zorunda olması. Bu fiziksel ve mental olarak kolay değil. Omuzlarında çok fazla yük var ama bunu çok iyi bir şekilde sırtlıyor. Onda kendisini her geçen gün evinde hisseden bir futbolcu görüyorum. Rahatlıyor ve gerçek kişiliğini ortaya koyuyor. Ondan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

