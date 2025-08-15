Ederson için en net açıklama Guardiola'dan geldi

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'da kaleci transferi için ismi ön planda olan Ederson hakkında konuştu.



Dünya ünlü teknik direktör Guardiola, "Ederson bana gelip ayrılmak istediğini ya da kendisine teklif geldiğini söylemedi." dedi.

"NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR"



Guardiola sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki tüm oyuncular bizim oyuncularımız ve onlarla çalışıyorum. Ne olacağını kimse bilmiyor."



Guardiola, Ederson'u Wolverhampton'la oynanacak maçın kadrosunda yer almayacağına da açıkladı.

