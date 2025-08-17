Ederson için son dakika: Galatasaray teklifini yaptı, Ederson gemileri yaktı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Galatasaray, sezona 2'de 2 ile başlamıştı.



Lige moralli başlayan son şampiyonun gündemindeki kaleci transferi için ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Manchester City'den Ederson için İngiliz kulübüyle ileri düzeyde görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın transferdeki son durumu ortaya çıktı. MANCHESTER CITY BEKLETİYOR



Sky Sports'un haberine göre Manchester City, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euro'luk teklifi bekletiyor.

İngiliz devinin sarı-kırmızılı kulüpten daha fazlasını beklediği ve kulüpler arasında henüz bir anlaşmanın olmadığı belirtildi. EDERSON İLE ANLAŞMA TAMAM



Brezilyalı file bekçisinin Galatasaray ile her konuda anlaştığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği kaydedildi.



EDERSON'UN CITY PERFORMANSI Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı.