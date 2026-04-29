Ederson iki maddeden PFDK'ya sevk edildi. Ne kadar ceza alacak?
29.04.2026 13:07
Son Güncelleme: 29.04.2026 13:26
Ederson derbide takımını 10 kişi bırakmıştı.
Galatasaray-Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla maçın gidişatına etki eden kaleci Ederson, iki farklı ihlalden PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u 2 farklı ihlalden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson, "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
MADDELER NE DİYOR, CEZASI NE KADAR OLACAK?
36. maddeye göre futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilebilir.
41. maddede ise futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7
müsabakadan men cezası çıkabiliyor. Futbol disiplin talimatına göre Ederson maksimum 10 maça kadar ceza alabilir.
TFF Hukuk Müşavirliği, Zecorner Kayserispor'u 5, Galatasaray'ı 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise birer ihlalden dolayı disipline verdi.
“BUNU YAPMAMALIYDIM, ÖZÜR DİLERİM”
Ederson açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararını kabul etmiyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimin arkasındayım. Haksızlığa uğradığımıza inanıyorum. Olayın sıcaklığıyla VAR kabinine doğru sert bir harekette bulundum. Bunu yapmamalıydı. Tüm Fenerbahçe ailesinden tekrar özür dilerim!"
Ederson'un kırmızı kart gördüğü an.