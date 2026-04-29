Ederson iki maddeden PFDK'ya sevk edildi. Ne kadar ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig 'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson 'u 2 farklı ihlalden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK ) sevk etti.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson, "Hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi, "Sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle ise 36. maddeden tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.



MADDELER NE DİYOR, CEZASI NE KADAR OLACAK?



36. maddeye göre futbolculara 1 ila 3 müsabakadan men cezası verilebilir.



41. maddede ise futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası çıkabiliyor. Futbol disiplin talimatına göre Ederson maksimum 10 maça kadar ceza alabilir.



TFF Hukuk Müşavirliği, Zecorner Kayserispor'u 5, Galatasaray'ı 3, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ise birer ihlalden dolayı disipline verdi.