NTV

Ederson, imza gününde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi

06.10.2026 18:56

Ederson, imza gününde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi
Özel Kurum
DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Fenerium Maraton Mağazası'ndaki etkinlikte taraftarlar Ederson'a yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

 

Fenerium Maraton Mağazası’nda düzenlenen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 13.15'te başladı. 

 

Ederson, yeni satışa sunulan 2026-2027 sezonu kaleci formalarını ve kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı. 

 

Organizasyon boyunca taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren tecrübeli file bekçisine, sevenleri tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi.