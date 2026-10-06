Ederson, imza gününde Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi
06.10.2026 18:56
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.
Fenerium Maraton Mağazası’nda düzenlenen ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik 13.15'te başladı.
Ederson, yeni satışa sunulan 2026-2027 sezonu kaleci formalarını ve kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı.
Organizasyon boyunca taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren tecrübeli file bekçisine, sevenleri tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi.