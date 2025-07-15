Ederson kimdir? Galatasaray transfer gündemindeki kaleci Ederson kaç yaşında, nereli?

Tam adıyla Ederson Santana de Moraes, 17 Ağustos 1993 tarihinde Brezilya’nın Osasco kentinde doğdu. 2025 itibarıyla 31 yaşında olan Ederson, kariyerine ülkesinde futbol oynayarak başlasa da, kısa sürede Avrupa’ya adım atarak adını dünya futboluna duyurdu.



Futbola Brezilya’nın São Paulo altyapısında başlayan Ederson, genç yaşta Portekiz’e transfer olarak Ribeirão ve ardından Rio Ave formaları giydi. Asıl çıkışını ise Benfica ile yaptı. Benfica’daki başarılı performansının ardından 2017 yılında İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye transfer oldu.



Manchester City formasıyla Pep Guardiola yönetiminde büyük bir yükseliş yaşayan Ederson, İngiliz ekibinin oyun kurulumuna olan katkısıyla tanındı. Ayakla oyun kurma kabiliyeti, uzun pas yeteneği ve sakinliğiyle adeta modern kaleciliğin tanımını yeniden yaptı.



City ile birlikte birçok başarıya imza atan Ederson’un kulüp kariyerinde:



6 Premier League şampiyonluğu



1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu



2 FA Cup şampiyonluğu



4 Lig Kupası zaferi gibi birçok önemli başarı bulunuyor.



Ayrıca Brezilya Milli Takımı ile de Copa America şampiyonluğu yaşamıştır.