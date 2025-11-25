Ederson PFDK'ya sevk edildi

Ederson, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında yaptığı hareketle gündeme oturdu.



Fenerbahçe'nin kalecisi, Rizespor tribünlerine yaptığı tartışmalı hareket sonrası TFF harekete geçti.



Brezilyalı kaleci, tedbirsiz olarak Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:



“Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün futbolcusu EDERSON SANTANA DE MORAES’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”