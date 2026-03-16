Ederson ve Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi
16.03.2026 22:39
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.
Futbolda milli maçlar için liglere verilecek arada Brezilya, bu süreçte 26 Mart'ta Fransa ve 1 Nisan'da Hırvatistan'la hazırlık maçı yapacak.
SARA İLK KEZ DAVET EDİLDİ
Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.
26 yaşındaki Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol kaydetti.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson
Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos
Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara
Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.