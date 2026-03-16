Ederson ve Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi

Futbolda milli maçlar için liglere verilecek arada Brezilya, bu süreçte 26 Mart'ta Fransa ve 1 Nisan'da Hırvatistan'la hazırlık maçı yapacak.



Sambacılar, 26 Mart'ta Fransa, 1 Nisan'da ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçlar için kadroyu belirledi.



SARA İLK KEZ DAVET EDİLDİ



Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson ile Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara da kadroda yer aldı.



Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet edildi.



26 yaşındaki Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maçta 6 gol kaydetti.



Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson



Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos



Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara



Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.