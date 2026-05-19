Ederson ve Sara kararı. Hazırlık maçı sonrası kadro değişti

19.05.2026 10:20

Sara, Ederson, Ancelotti.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Ancelotti, Fenerbahçeli Ederson ve Galatasaraylı Sara hakkında kararını verdi.

Dünya Kupası'na geri sayım başlarken kadrolar açıklanmaya başladı.

 

Son olarak Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kadroyu duyurdu.

Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, kadroya alınmadı. Sara, Brezilya'nın son oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almıştı.

 

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson ise Ancelotti tarafından davet alan isimlerden biri oldu. 

Yıldız golcü Neymar da kadroda yer alan isimler arasındaydı.

 

BREZİLYA MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton

 

Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley

 

Orta Saha: Guimares, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta

 

Forvet: Endrick, Martinelli, Thiago, Henrique, Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vincius

Turnuva öncesi Ancelotti ile yeni sözleşme imzalanmıştı.