Ederson ve Sara kararı. Hazırlık maçı sonrası kadro değişti
19.05.2026 10:20
Sara, Ederson, Ancelotti.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Ancelotti, Fenerbahçeli Ederson ve Galatasaraylı Sara hakkında kararını verdi.
Dünya Kupası'na geri sayım başlarken kadrolar açıklanmaya başladı.
Son olarak Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kadroyu duyurdu.
Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara, kadroya alınmadı. Sara, Brezilya'nın son oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almıştı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson ise Ancelotti tarafından davet alan isimlerden biri oldu.
Yıldız golcü Neymar da kadroda yer alan isimler arasındaydı.
BREZİLYA MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton
Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Santos, Gabriel, Ibanez, Pereira, Marquinhos, Wesley
Orta Saha: Guimares, Casemiro, Danilo, Fabinho, Paqueta
Forvet: Endrick, Martinelli, Thiago, Henrique, Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vincius
Turnuva öncesi Ancelotti ile yeni sözleşme imzalanmıştı.