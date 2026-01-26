Ederson'un eşi Lais Moraes'ten taraftara yanıt: "Çok fazla nankörlük yaşadık"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakası 1-1 berabere bitti. 2 puan kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes taraftarın tepkisine yanıt verdi.



“ÇOK FAZLA NANKÖRLÜK YAŞADIK”

Moraes Instagram'dan hesabından yaptığı açıklamada, "Önce başka bir video paylaşmıştım ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim; bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık." dedi.

Moraes sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın kötü bir dönemden geçtiğine inanmıyorum, kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin… sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram’da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum."