Edgar Ie için skandal iddia: İkiz kardeşini oynatmış olabilir

Dinamo Bükreş forması giyen Edgar Le için Rumen basınında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Pro Sport'un haberine göre, Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor ve Başakşehir forması da giymiş olan 30 yaşındaki futbolcunun, kendisi yerine ikiz kardeşini Romanya'ya gönderdiği iddia edildi.

Dinamo Bükreş'in performansından memnun olmadığı ve uzun süre Avrupa'da forma giyen bir oyuncuya göre İngilizcesinin de zayıf olduğu şüpheleriyle Edgar'ı teste tabi tutacağı kaydedildi.

EN AZ 5 MAÇTA KARDEŞİNİ OYNATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Edgar Ie'nin kardeşi Edelino Ie'nin Dinamo Bükreş'te en az 5 maçta forma giydiği kaydedildi.

KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR

Rumen ekibin durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda 5 maçta kazandığı 8 puanın silineceği ve doğrudan küme düşürüleceği aktarıldı.

ROMANYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Romanya Futbol Federasyonu, "Eğer oynayan oyuncu, gerçek oyuncu değilse o zaman yaptırımlar söz konusu olabilir. Yasal olarak, DNA testi sonucu aksi yönde çıkarsa her şeye karar verilebilir. Tabii ki Dinamo, Edgar Ie'nin kardeşini oynatmayı düşünmemiştir. Ancak DNA testi bu durumu kanıtlarsa, bunun için savunma düşünmeliler. Bu ihtimalin göz önüne alınması gerekecek. Dinamo eğer kandırılmışsa ve bunu ispatlayabilirse, puanının silinme ve küme düşürülme riski ortadan kalkar."