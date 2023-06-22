Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe Kulübü, Edin Dzeko'nun sağlık kontrolü ve transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geldiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi." denildi.



37 yaşındaki yıldız futbolcunun ilk fotoğrafı da paylaşıldı.