Edin Dzeko: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için buradayım"

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık kampını Rusya'da tamamladıktan sonra İstanbul'da hazırlıklarına devam ediyor.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Edin Dzeko, Samandıra Tesislerinde açıklamalarda bulundu.

Edin Dzeko'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"TAKIM HEMEN HEMEN HAZIR DURUMDA"



Takım hakkında bilgi veren Boşnak yıldız "İlk izlenimlerim pozitif. En önemlisi birlikte sıkı bir şekilde çalışıyor olmamız. Kısa bir süre içinde sezon başlamış olacak. Takım hemen hemen hazır durumda. Yeni gelen oyuncularla birlikte kısa süre içinde çok daha iyi noktaya geleceğiz."



"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN BURADAYIM"



Şampiyonluk hakkında konuşan Dzeko, "Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Fenerbahçe çok büyük bir camia, en iyisini hak ediyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için buradayım. Umuyorum ki, hep birlikte en iyisini yapacağız." dedi



"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"



"Şunun sözünü verebilirim, sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak."



"FENERBAHÇE'DE OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR ONUR"



"Fenerbahçe'de olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Takımımın şampiyonluğu kazanması için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Sadece atacağım gollerle değil, yapabileceğim her şekilde takımıma yardımımı sunarak katkı sağlamak istiyorum."



"ÖNEMLİ OLAN BENDEN İSTENENİ SAHAYA YANSITABİLMEK"



Çift forvet mi yoksa tek forvet olarak mı oynamak istediği sorulan Edin Dzeko, "Burada önemli olan benim pozisyonumdan ziyade benden isteneni sahaya yansıtabilmek. Hangi pozisyonda oynamak benim için sorun olmaz. En önemli şey hızlı bir şekilde adapte olmak. Takımın nasıl oynadığı ve oyun stili önemli." diye konuştu.



"FENERBAHÇE İLE 2 YIL ÖNCE GÖRÜŞTÜK"



Daha önceden anlaşma olmasına rağmen Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmediğinden bahseden Dzeko, Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm. Güzel sohbetler olmuştu. Inter ile hemen hemen anlaşmaya varılmış olsa da transfer maalesef gerçekleşmemişti.



"DAİMA ÖĞRENMEK İSTEYEN BİR OYUNCUYUM"



Eleştiriler hakkında konuşan forvet “Eleştiriler işimizin bir parçası. İyi oynarsanız iyi eleştiriler, kötü oynarsınız kötü eleştiriler alırsınız. Daima öğrenmek isteyen bir oyuncuyum. Şu an 37 yaşındayım ama hala daha iyisi için çabalamak isteyen biriyim.” diye belirtti.



"KAPTAN OLARAK AGRESİF OLABİLİRİM"



Bu sezon Fenerbahçe'nin sahadaki kaptanı olacak Dzeko,"Genel olarak pozitif bir insan olsam da asla kaybetmeyi sevmem. Kaybettiğimizde kaptan olarak agresif olabilirim." dedi.



"ŞAMPİYONLUK SADECE DERBİLERDEN GEÇMİYOR"



Ligde her mücadelenin önemine vurgu yapan Dzeko, "Kaybettiğimiz zamanlarda daha agresif olabilirim. Biz oyuncular bazen rahatlayabiliriz ama bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Şampiyonluk sadece derbilerden geçmiyor her maçın önemini bilmeliyiz." diye konuştu.